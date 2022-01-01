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Даррен Грант
Даррен Грант
Darren Grant
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Фильмография
Даррен Грант
Darren Grant
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Карьера
Режиссер, Продюсер
Место рождения
Сиэтл, Вашингтон, США
Биография Даррена Гранта
Родился в 1969 году. Сиэтл, Вашингтон, США.
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Фильмография Даррена Гранта
Убить Хассельхоффа
комедия
2017, США
5.0
Сделай шаг
драма
2008, США
6.0
Дневник безумной черной женщины
комедия, драма, мелодрама
2005, США
6.0
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