Билл Д’Элиа
Награды
Награды и номинации Билла Д’Элиа
Bill D'Elia
О персоне
Награды
Награды и номинации Билла Д’Элиа
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
