Жизнь героини сериала «8 дней» переворачивается в одночасье. Жизнерадостная красавица Бахар лишается любимой матери. Женщина работает инженером в крупной технологической компании, и ее убивают из-за некой секретной информации. Бахар не может смириться с этим. Она бросает университет и начинает собственное расследование, чтобы отомстить виновнику трагедии. Этот опасный путь приводит ее к преступной группировке. Пытаясь проникнуть в ее ряды под прикрытием, она знакомится с обаятельным бандитом Хаяти.