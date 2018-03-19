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Киноафиша Сериалы 8 дней

8 дней (2018 - 2018)

8. Gün 18+
Год выпуска 2018
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал ATV
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут

О чем сериал

Жизнь героини сериала «8 дней» переворачивается в одночасье. Жизнерадостная красавица Бахар лишается любимой матери. Женщина работает инженером в крупной технологической компании, и ее убивают из-за некой секретной информации. Бахар не может смириться с этим. Она бросает университет и начинает собственное расследование, чтобы отомстить виновнику трагедии. Этот опасный путь приводит ее к преступной группировке. Пытаясь проникнуть в ее ряды под прикрытием, она знакомится с обаятельным бандитом Хаяти.

В ролях
В ролях
Orhan Güner
Гёкче Янардаг
Бурджу Бириджик
Бурджу Бириджик
Йигит Киразджи
Муса Узунлар
Бугра Гюльсой
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
8 дней - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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