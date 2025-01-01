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Альма Терзич
Alma Terzic
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Персоны
Альма Терзич
Альма Терзич
Alma Terzic
Дата рождения
1 января 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Зеница, Босния и Герцеговина
Популярные фильмы
8.5
Основание: Осман
(2019)
0.0
Дело чести
(2014)
Фильмография Альма Терзич
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Криминал
Мелодрама
Приключения
Год
Все
2019
2014
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
8.5
Основание: Осман
боевик, драма, исторический, приключения
2019, Турция
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Дело чести
драма, криминал, мелодрама
2014, Турция
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