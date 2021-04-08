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Постер сериала Девушка за стеклом
Постер сериала Девушка за стеклом
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы Девушка за стеклом

Девушка за стеклом (2021 - 2023)

Camdaki Kız 18+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Kanal D
Продолжительность сериала 164 часа 0 минут

О чем сериал

Налан Эртекин, девушка из богатой и влиятельной семьи, которая сталкивается с серьезными проблемами с родными и в своей личной жизни. Она молода и красива, живет в роскоши и комфорте, окруженная любовью и заботой своих родителей. Однако за внешним благополучием скрывается множество темных секретов. Судьба сводит ее с Седатом – наследником богатых родителей, который привык жить исключительно для себя. Из-за интрижки с замужней женщиной, глава семейства решает срочно устроить брак Седата, выдвигая свою кандидатуру невесты. С такой девушкой как Налан эгоистичный ловелас мог бы остепениться, стать другим человеком и подарить любовь и заботу своей суженой, однако все складывается иначе.

Девушка за стеклом - трейлер первого сезона
Девушка за стеклом  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Бурджу Бириджик
Бурджу Бириджик
Шериф Эрол
Шериф Эрол
Джихангир Джейхан
Нур Сюрер
Нур Сюрер
Энгин Шенкан
Тугрул Тулек
Тугрул Тулек
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Сезоны
Девушка за стеклом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 9 эпизодов
 
Девушка за стеклом - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 38 эпизодов
 
Девушка за стеклом - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 35 эпизодов
 
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