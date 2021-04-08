Налан Эртекин, девушка из богатой и влиятельной семьи, которая сталкивается с серьезными проблемами с родными и в своей личной жизни. Она молода и красива, живет в роскоши и комфорте, окруженная любовью и заботой своих родителей. Однако за внешним благополучием скрывается множество темных секретов. Судьба сводит ее с Седатом – наследником богатых родителей, который привык жить исключительно для себя. Из-за интрижки с замужней женщиной, глава семейства решает срочно устроить брак Седата, выдвигая свою кандидатуру невесты. С такой девушкой как Налан эгоистичный ловелас мог бы остепениться, стать другим человеком и подарить любовь и заботу своей суженой, однако все складывается иначе.