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Постер к сериалу Фатма
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Фатма
Фатма (2021 - …) Fatma 16+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 42 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 12 минут
О чем сериал

«Фатма» — новый сериал, снятый в жанре социальной драмы. Производством шоу занималась стриминговая платформа Netflix. В центре истории оказывается скромная и неприметная уборщица по имени Фатма. После череды страшных и неприятных событий она решается на рискованные и отважные поступки. Сначала главная героиня отправляется на поиски без вести пропавшего мужа, а потом методично пытается разобраться со своими внутренними проблемами. По ходу развития событий Фатма попадает в различные ситуации, которые помогают ей изменить отношение к миру и самой себе.

Фатма - трейлер первого сезона
Фатма
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Бурджу Бириджик
Бурджу Бириджик
Мехмет Иилмаз Ак
Мехмет Иилмаз Ак
Хазал Тюресан
Хазал Тюресан
Сехсувар Актас
Уур Юджел
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Фатма - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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