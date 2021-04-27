«Фатма» — новый сериал, снятый в жанре социальной драмы. Производством шоу занималась стриминговая платформа Netflix. В центре истории оказывается скромная и неприметная уборщица по имени Фатма. После череды страшных и неприятных событий она решается на рискованные и отважные поступки. Сначала главная героиня отправляется на поиски без вести пропавшего мужа, а потом методично пытается разобраться со своими внутренними проблемами. По ходу развития событий Фатма попадает в различные ситуации, которые помогают ей изменить отношение к миру и самой себе.