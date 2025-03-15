Супруги Мира и Сергей Новиковы вместе с детства, они любят и доверяют друг другу. Но однажды на Миру обращает внимание Влад Коростылёв, бизнесмен, привыкший получать все, что ему хочется. Он начинает преследовать девушку и даже похищает Сергея. Мире помогает спрятаться жена Влада – Людмила. А вскоре бизнесмена избивают неизвестные, и он попадает в больницу с тяжелыми травмами. Сергей и Мира решают уехать от неприятностей подальше и возвращаются в свой родной город. Мира – талантливый аниматор, покоряет супругов Светлану и Игоря Масловых и получает первый заказ – сделать детский праздник на реке. Но в день встречи Светлану убивают прямо на речном пляже, а Миру обвиняют в ее убийстве…