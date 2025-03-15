Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Ты мой, я твоя
1 постер
Киноафиша Сериалы Ты мой, я твоя

Ты мой, я твоя (2025 - 2025)

Ty moj, ya tvoya 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Супруги Мира и Сергей Новиковы вместе с детства, они любят и доверяют друг другу. Но однажды на Миру обращает внимание Влад Коростылёв, бизнесмен, привыкший получать все, что ему хочется. Он начинает преследовать девушку и даже похищает Сергея. Мире помогает спрятаться жена Влада – Людмила. А вскоре бизнесмена избивают неизвестные, и он попадает в больницу с тяжелыми травмами. Сергей и Мира решают уехать от неприятностей подальше и возвращаются в свой родной город. Мира – талантливый аниматор, покоряет супругов Светлану и Игоря Масловых и получает первый заказ – сделать детский праздник на реке. Но в день встречи Светлану убивают прямо на речном пляже, а Миру обвиняют в ее убийстве…

В ролях
В ролях
Алёна Коломина
Алёна Коломина
Виталий Даушев
Виталий Даушев
Алексей Матошин
Алексей Матошин
Янина Соколовская
Сергей Шаталов
Сергей Шаталов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Сезоны
Ты мой, я твоя - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Алексей Стольников 30 марта 2025, 14:28
Классный фильм,рекомендую!
Отзывы Написать
Кадры из сериал
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше