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Киноафиша Сериалы Секс, инста, экзамены
Секс, инста, экзамены (2020 - …) Секс, інста і ЗНО 18+
Год выпуска 2020
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал 1+1
Стрим-сервис Start
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Секс, инста, экзамены» — украинский сериал, снятый в жанре молодежной драмы. Действие разворачивается в совершенно обычной школе, расположенной в городе Виннице. Будущие выпускники готовятся к своим итоговым экзаменам, дружат, враждуют, влюбляются и строят свои планы на будущее. Одна из главных школьных звезд — девушка по имени Саша — делает все возможное, чтобы стать новым президентом учебного заведения. Все вокруг убеждены, что она точно станет победителем на выборах. Однако происходит непредвиденное: кто-то сливает компрометирующий материал о тайных сексуальных фантазиях Саши, которые она публикует в интернете, прикрываясь неизвестным ником.

Секс, инста, экзамены - трейлер первого сезона
Секс, инста, экзамены
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ирма Витовская
Ирма Витовская
Наталия Васько
Наталия Васько
Анна Ярмоленко
Андрей Максимов
Карина Черчевич
Карина Черчевич
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Секс, инста, экзамены - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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