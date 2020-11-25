«Секс, инста, экзамены» — украинский сериал, снятый в жанре молодежной драмы. Действие разворачивается в совершенно обычной школе, расположенной в городе Виннице. Будущие выпускники готовятся к своим итоговым экзаменам, дружат, враждуют, влюбляются и строят свои планы на будущее. Одна из главных школьных звезд — девушка по имени Саша — делает все возможное, чтобы стать новым президентом учебного заведения. Все вокруг убеждены, что она точно станет победителем на выборах. Однако происходит непредвиденное: кто-то сливает компрометирующий материал о тайных сексуальных фантазиях Саши, которые она публикует в интернете, прикрываясь неизвестным ником.