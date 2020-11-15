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Киноафиша Сериалы Семейный портрет
Семейный портрет (2020 - 2020) Семейный портрет
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Україна
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Семейный портрет» рассказывает о судьбе двух братьев Темы и Феди. Они ненавидят друг друга, однако их объединяет общая тайна. Когда-то простой автомеханик Федор помог старшему и более успешному Артему с опасной аферой. Они похитили ребенка, но получить выкуп и вернуть девочку родителям у парней не получилось. Тема предал младшего брата, отправив его за решетку. Прошли годы, только вот простить друг другу обиды братья так и не смогли. Теперь им придется выбирать между правдой и будущим своей семьи.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Крыжановский Алексей Михайлович Быков, отец Артёма и Фёдора, автомеханик
Георгий Хостикоев Олег Анатольевич Михайлов, художник, отец Киры
Петр Рыков
Петр Рыков Фёдор Алексеевич Быков, брат Артёма, автомеханик
Дарья Легейда
Дарья Легейда Татьяна Самойлова, соседка Быковых
Полина Носыхина
Полина Носыхина Анна Самойлова / Кира Олеговна Михайлова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Семейный портрет - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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