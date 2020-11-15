Сериал «Семейный портрет» рассказывает о судьбе двух братьев Темы и Феди. Они ненавидят друг друга, однако их объединяет общая тайна. Когда-то простой автомеханик Федор помог старшему и более успешному Артему с опасной аферой. Они похитили ребенка, но получить выкуп и вернуть девочку родителям у парней не получилось. Тема предал младшего брата, отправив его за решетку. Прошли годы, только вот простить друг другу обиды братья так и не смогли. Теперь им придется выбирать между правдой и будущим своей семьи.