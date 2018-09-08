Украинский мелодраматический мини-сериал «Выше только любовь» – это история о молодой спортсменке по имени Марта. Родители очень не одобряли ее желание работать в цирке, поэтому Марта стала спортивной гимнасткой. Но в один момент ей пришлось отказаться от спортивной карьеры из-за недобросовестного тренера. Тогда девушка приняла важное для себя решение – она решила воплотить в жизнь свою детскую мечту и все-таки стать цирковой артисткой. Марту ожидает тернистый путь к реализации своей цели. Но судьба, судя по всему, на ее стороне.