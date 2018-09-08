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Киноафиша Сериалы Выше только любовь
Выше только любовь (2018 - 2018) Выше только любовь 16+
Год выпуска 2018
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Україна
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 4 минуты
О чем сериал

Украинский мелодраматический мини-сериал «Выше только любовь» – это история о молодой спортсменке по имени Марта. Родители очень не одобряли ее желание работать в цирке, поэтому Марта стала спортивной гимнасткой. Но в один момент ей пришлось отказаться от спортивной карьеры из-за недобросовестного тренера. Тогда девушка приняла важное для себя решение – она решила воплотить в жизнь свою детскую мечту и все-таки стать цирковой артисткой. Марту ожидает тернистый путь к реализации своей цели. Но судьба, судя по всему, на ее стороне.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Виктория Клинкова
Виктория Клинкова
Сергей Воляновский
Лариса Руснак
Наталия Васько
Наталия Васько
Мария Трепикова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Выше только любовь - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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