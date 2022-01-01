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Кристина Каширина
Кристина Каширина
О персоне
Фильмография
Кристина Каширина
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Дата рождения
6 июля 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Салават, Россия
Рост
165 см
Биография Кристины Кашириной
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