Anna Vartanyan
Anna Vartanyan

Date of Birth
26 August 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Virgo

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Actress
Veronika
Veronika
Romantic 2023, Russia
Klyatva 5.3
Klyatva Klyatva
War, Drama 2020, Russia
Watch trailer
Angel-hranitel
Angel-hranitel
Romantic 2019, Russia
Falshivaya nota
Falshivaya nota
Drama, Romantic 2016, Russia
Two Women 5.9
Two Women Mesyats v derevne
Drama 2014, Russia / France / Latvia / Great Britain
Watch trailer
Smert shpionam: Krym
Smert shpionam: Krym
Detective, War 2008, Ukraine/Russia
Sad 5.1
Sad Sad
Comedy 2008, Russia
Kollekciya
Kollekciya
Action 2006, Russia
Travesti 6.2
Travesti Travesti
Romantic 2006, Russia
