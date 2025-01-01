Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
About
Filmography
Anna Vartanyan
Anna Vartanyan
Anna Vartanyan
Date of Birth
26 August 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Virgo
Popular Films
6.2
Travesti
(2006)
5.9
Two Women
(2014)
5.3
Klyatva
(2020)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Detective
Drama
Romantic
War
Year
All
2023
2020
2019
2016
2014
2008
2006
All
9
Films
4
TV Shows
5
Actress
9
Veronika
Romantic
2023, Russia
5.3
Klyatva
Klyatva
War, Drama
2020, Russia
Watch trailer
Angel-hranitel
Romantic
2019, Russia
Falshivaya nota
Drama, Romantic
2016, Russia
5.9
Two Women
Mesyats v derevne
Drama
2014, Russia / France / Latvia / Great Britain
Watch trailer
Smert shpionam: Krym
Detective, War
2008, Ukraine/Russia
5.1
Sad
Sad
Comedy
2008, Russia
Kollekciya
Action
2006, Russia
6.2
Travesti
Travesti
Romantic
2006, Russia
