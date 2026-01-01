Оповещения от Киноафиши
Марио Аларкон Mario Alarcón
Киноафиша Персоны Марио Аларкон

Марио Аларкон

Mario Alarcón

Дата рождения
24 июня 1945
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Место в мире 7.7
Место в мире (1992)
Тайна в его глазах 7.4
Тайна в его глазах (2009)
Ненастоящий папа 5.9
Ненастоящий папа (2022)

Фильмография Марио Аларкон

Жанр
Год
1978 5.2
1978 1978
драма, ужасы, триллер 2024, Аргентина / Новая Зеландия
Ненастоящий папа 5.9
Ненастоящий папа Hoy se arregla el mundo
комедия, драма 2022, Аргентина
Смотреть трейлер Рецензия
Тайна в его глазах 7.4
Тайна в его глазах El secreto de sus ojos
криминал, драма, триллер, мелодрама, мистика 2009, Испания / Аргентина
Смотреть трейлер
Место в мире 7.7
Место в мире Un lugar en el mundo
драма 1992, Аргентина / Испания / Уругвай
