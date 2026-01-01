Оповещения от Киноафиши
Марио Аларкон
Mario Alarcón
Марио Аларкон
Марио Аларкон
Mario Alarcón
Дата рождения
24 июня 1945
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.7
Место в мире
(1992)
7.4
Тайна в его глазах
(2009)
5.9
Ненастоящий папа
(2022)
Фильмография Марио Аларкон
4
Фильмы
4
Актер
4
5.2
1978
1978
драма, ужасы, триллер
2024, Аргентина / Новая Зеландия
5.9
Ненастоящий папа
Hoy se arregla el mundo
комедия, драма
2022, Аргентина
7.4
Тайна в его глазах
El secreto de sus ojos
криминал, драма, триллер, мелодрама, мистика
2009, Испания / Аргентина
7.7
Место в мире
Un lugar en el mundo
драма
1992, Аргентина / Испания / Уругвай
