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Ачелья Озджан
Açelya Özcan
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Персоны
Ачелья Озджан
Ачелья Озджан
Açelya Özcan
Дата рождения
28 июня 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
8.5
Основание: Осман
(2019)
Фильмография Ачелья Озджан
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Приключения
Год
Все
2019
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
8.5
Основание: Осман
боевик, драма, исторический, приключения
2019, Турция
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