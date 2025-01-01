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Абубакар Салим
Abubakar Salim
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Абубакар Салим
Абубакар Салим
Abubakar Salim
Дата рождения
7 января 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Уэлин-Гарден-Сити, Великобритания
Популярные фильмы
0.0
Неотразимая четверка
(2023)
0.0
Воспитанные волками
(2020)
Фильмография Абубакар Салим
Жанр
Все
Детский
Драма
Приключения
Триллер
Фантастика
Год
Все
2023
2020
Все
2
Сериалы
2
Актер
2
Неотразимая четверка
детский, фантастика, приключения
2023, США/Замбия/ЮАР/Великобритания
Воспитанные волками
драма, фантастика, триллер
2020, США
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Новости о Абубакар Салим
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