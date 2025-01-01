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Абубакар Салим
Абубакар Салим Abubakar Salim
Киноафиша Персоны Абубакар Салим

Абубакар Салим

Abubakar Salim

Дата рождения
7 января 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Уэлин-Гарден-Сити, Великобритания

Популярные фильмы

Неотразимая четверка 0.0
Неотразимая четверка (2023)
Воспитанные волками 0.0
Воспитанные волками (2020)

Фильмография Абубакар Салим

Жанр
Год
Все 2 Сериалы 2 Актер 2
Неотразимая четверка
Неотразимая четверка
детский, фантастика, приключения 2023, США/Замбия/ЮАР/Великобритания
Воспитанные волками
Воспитанные волками
драма, фантастика, триллер 2020, США
Новости о Абубакар Салим
Сериал «Воспитанные волками» закрыт после второго сезона
Сериал «Воспитанные волками» закрыт после второго сезона
Вышел новый трейлер второго сезона «Воспитанных волками»
Вышел новый трейлер второго сезона «Воспитанных волками»
Премьера второго сезона «Воспитанных волками» состоится в начале февраля
Премьера второго сезона «Воспитанных волками» состоится в начале февраля
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