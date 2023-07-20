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Киноафиша Сериалы Неотразимая четверка

Неотразимая четверка (2023 - …)

Supa Team 4 18+
Год выпуска 2023
Страна США/Замбия/ЮАР/Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 27 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 7 часов 12 минут

О чем сериал

«Неотразимая четверка» – это фантастический мультсериал о подростках-супергероях. Четырех девочек из средней школы, живущих в футуристическом африканском городе Лусака, вербует секретный агент в отставке. Эта женщина по-прежнему стремится спасти мир, хоть теперь она и ограничена скромным бюджетом и предательством бывших коллег. Она решает подготовить новое поколение честных, отважных и независимых шпионок, чтобы они продолжили ее дело. Из обычных неудачниц девочки вскоре становятся настоящей командой.

Неотразимая четверка - трейлер первого сезона
Неотразимая четверка  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Гари Мартин
Абубакар Салим
Джон Макмиллан
Джон Макмиллан
Памела Номвете
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Неотразимая четверка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Сезон 2
2023, 8 эпизодов
 
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