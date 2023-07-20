«Неотразимая четверка» – это фантастический мультсериал о подростках-супергероях. Четырех девочек из средней школы, живущих в футуристическом африканском городе Лусака, вербует секретный агент в отставке. Эта женщина по-прежнему стремится спасти мир, хоть теперь она и ограничена скромным бюджетом и предательством бывших коллег. Она решает подготовить новое поколение честных, отважных и независимых шпионок, чтобы они продолжили ее дело. Из обычных неудачниц девочки вскоре становятся настоящей командой.