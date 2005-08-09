Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Винта МакГрат
Винта МакГрат Winta McGrath
Киноафиша Персоны Винта МакГрат

Винта МакГрат

Winta McGrath

Дата рождения
9 августа 2005
Возраст
19 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Мельбурн, Австралия

Популярные фильмы

Рыжий пес: Самый верный 6.4
Рыжий пес: Самый верный (2016)
В воздухе 5.5
В воздухе (2014)
Воспитанные волками 0.0
Воспитанные волками (2020)

Фильмография Винта МакГрат

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 2 Сериалы 1 Актер 3
Воспитанные волками
Воспитанные волками
драма, фантастика, триллер 2020, США
Рыжий пес: Самый верный 6.4
Рыжий пес: Самый верный Red Dog: True Blue
комедия, драма, семейный 2016, Австралия
В воздухе 5.5
В воздухе Aloft
драма 2014, США / Испания / Франция
Смотреть трейлер
Сейчас тут играют малыши, а раньше находили поседевших от ужаса мальчиков: рассказываем, что стало с логовом Фишера
Думаете, что «Аутсорс» самый тяжелый сериал года? Как бы не так: в августе выходит «Дыши» — это будет что-то с чем-то (трейлер)
Бесконечная история любви Джейми и Клэр подошла к концу: что уже известно о 8 сезоне сериала «Чужестранка»
Сценарий к «Гремлинам 3» уже готов — теперь все ждут одобрения Стивена Спилберга
Верите в 4 сезон «Мира! Дружбы! Жвачки!»? Продолжение точно не снимут, но есть и хорошая новость о будущем Алика
В Корее и до космоса добрались: дорама в духе «Чужого» получила 6,9 баллов на IMDb — страх, кровь и борьба за выживание
Стивен Кинг считает своей лучшей работой этот криминальный сериал — правда, снят он совсем не по романам писателя
Маньяки и психопаты всех мастей помогают полиции: адвокат объяснил, почему нереальны попытки повторить успех Меглина из «Метода»
Новый «Офис» будет не просто ремейком: авторы обещают удивить, а премьера уже скоро — публикуем дату выхода
Обнимал, целовал, руки распускал: психиатр разобрал поведение Паскаля с замужними актрисами — тревожностью там и не пахнет
Культовая фраза из «Иронии судьбы» — чистая импровизация: Яковлев просто сказал, как чувствовал — теперь ее повторяют миллионы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше