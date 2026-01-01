Оповещения от Киноафиши
Мария Родригез Сото
Maria Rodríguez Soto
Мария Родригез Сото
Maria Rodríguez Soto
Дата рождения
26 сентября 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Барселона, Каталония, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.4
Девочки с задней парты
(2022)
7.3
Млекопитающее
(2024)
7.3
Дом в огне
(2024)
Фильмография Мария Родригез Сото
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2024
2023
2022
2020
2012
Все
6
Фильмы
5
Сериалы
1
Актриса
6
7.3
Дом в огне
Una casa en flames
комедия, триллер, мелодрама
2024, Испания
Смотреть трейлер
7.3
Млекопитающее
Mamífera
комедия, драма
2024, Испания
5.8
Оборотень
Llobàs
драма
2023, Испания
7.4
Девочки с задней парты
драма, комедия
2022, Испания
5.6
Парамедик
El practicante
триллер, драма
2020, Испания
6.2
Энималс
Animals
фэнтези, драма
2012, Испания
Смотреть трейлер
Новости о Мария Родригез Сото
Объявлены победители Московского международного кинофестиваля 2025
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
