Кристи Пую
Награды
Награды и номинации Кристи Пую
Cristi Puiu
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Кристи Пую
Каннский кинофестиваль 2005
Премия «Особый взгляд»
Победитель
Каннский кинофестиваль 2016
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2010
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001
Золотая камера
Номинант
Берлинале 2020
Премия «Встречи» — лучший режиссёр
Победитель
Премия "Встречи"
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2005
Специальный приз жюри
Победитель
Премия «Дон Кихот» — особое упоминание
Победитель
Берлинале 2004
Лучший короткометражный фильм
Победитель
Приз UIP Берлин (европейский короткометражный фильм)
Победитель
