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Мэддисон Джайзани
Maddison Jaizani
Киноафиша
Персоны
Мэддисон Джайзани
Мэддисон Джайзани
Maddison Jaizani
Дата рождения
5 июня 1995
Возраст
31 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Сейл, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Версаль
(2015)
6.8
Нэнси Дрю
(2019)
Фильмография Мэддисон Джайзани
6.8
Нэнси Дрю
драма, криминал, детектив
2019, США
7.6
Версаль
драма, исторический
2015, Канада/Франция
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