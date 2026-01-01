Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Влахос Alexander Vlahos
Киноафиша Персоны Александр Влахос

Александр Влахос

Alexander Vlahos

Дата рождения
30 июля 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Ллантрисант, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези, Герой триллеров

Популярные фильмы

Макбет 8.1
Макбет (2013)
Мерлин 7.9
Мерлин (2008)
Версаль 7.6
Версаль (2015)

Фильмография Александр Влахос

Жанр
Год
Ирландское желание 5.2
Ирландское желание Irish Wish
комедия, фэнтези, мелодрама 2024, США / Ирландия
Смотреть трейлер
Операция под прикрытием 4.9
Операция под прикрытием Firecracker
триллер 2024, Великобритания
Версаль 7.6
Версаль
драма, исторический 2015, Канада/Франция
Рядовые 7.2
Рядовые
драма 2013, Великобритания
Макбет 8.1
Макбет Macbeth
спектакль, драма 2013, Великобритания
Играй до смерти 5.8
Играй до смерти Truth or Dare
триллер, ужасы 2012, Великобритания
Смотреть трейлер
Мерлин 7.9
Мерлин
приключения, фэнтези 2008, Великобритания
Новости о Александр Влахос
Линдси Лохан чудом заполучает завидного жениха в трейлере ромкома «Ирландское желание»
Линдси Лохан чудом заполучает завидного жениха в трейлере ромкома «Ирландское желание»
«Это ошибка кастинга актёров!»: почему рост сына Брагиных стал главной темой обсуждения 5 сезона «Первого отдела»
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше