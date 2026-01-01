Оповещения от Киноафиши
Александр Влахос
Alexander Vlahos
Александр Влахос
Alexander Vlahos
Дата рождения
30 июля 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Ллантрисант, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези, Герой триллеров
Популярные фильмы
8.1
Макбет
(2013)
7.9
Мерлин
(2008)
7.6
Версаль
(2015)
5.2
Ирландское желание
Irish Wish
комедия, фэнтези, мелодрама
2024, США / Ирландия
Смотреть трейлер
4.9
Операция под прикрытием
Firecracker
триллер
2024, Великобритания
7.6
Версаль
драма, исторический
2015, Канада/Франция
7.2
Рядовые
драма
2013, Великобритания
8.1
Макбет
Macbeth
спектакль, драма
2013, Великобритания
5.8
Играй до смерти
Truth or Dare
триллер, ужасы
2012, Великобритания
Смотреть трейлер
7.9
Мерлин
приключения, фэнтези
2008, Великобритания
Новости о Александр Влахос
Линдси Лохан чудом заполучает завидного жениха в трейлере ромкома «Ирландское желание»
«Это ошибка кастинга актёров!»: почему рост сына Брагиных стал главной темой обсуждения 5 сезона «Первого отдела»
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
