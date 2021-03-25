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Постер к сериалу Годзилла: Сингулярность
Постер к сериалу Годзилла: Сингулярность
Постер к сериалу Годзилла: Сингулярность
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Годзилла: Сингулярность
Годзилла: Сингулярность (2021 - …) Godzilla Singular Point 12+
Год выпуска 2021
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 5 часов 25 минут
О чем сериал

«Годзилла: Сингулярность» — японский анимационный сериал, производством которого занимается американская стриминговая компания Netflix. В центре сюжета оказываются два талантливых ученых. Они — единственная надежда всего мира. Ведь только эти эксперты способны разобраться с гигантским чудовищем, восставшим из океанской пучины. Годзилла крайне зол и твердо намерен уничтожить все живое на этой планете. С каждым днем времени становится меньше, а масштаб разрушений, учиненных монстром, только увеличивается...

Годзилла: Сингулярность - тейлер
Годзилла: Сингулярность
тейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Риэ Кугимия
Риэ Кугимия
Мисаки Куно
Ватару Такаги
Ватару Такаги
Сёя Исигэ
Юмэ Миямото
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Годзилла: Сингулярность - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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