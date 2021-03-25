«Годзилла: Сингулярность» — японский анимационный сериал, производством которого занимается американская стриминговая компания Netflix. В центре сюжета оказываются два талантливых ученых. Они — единственная надежда всего мира. Ведь только эти эксперты способны разобраться с гигантским чудовищем, восставшим из океанской пучины. Годзилла крайне зол и твердо намерен уничтожить все живое на этой планете. С каждым днем времени становится меньше, а масштаб разрушений, учиненных монстром, только увеличивается...