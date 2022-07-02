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Постер сериала Ликорис Рикоил
Постер сериала Ликорис Рикоил
Постер сериала Ликорис Рикоил
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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3 постера
Киноафиша Сериалы Ликорис Рикоил

Ликорис Рикоил (2022 - …)

Lycoris Recoil 18+
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 10 часов 24 минуты

О чем сериал

Синдикат Direct Attack (DA) надёжно охраняет Японию от террористов, сведя количество атак в стране к минимуму. В DA работают девочки-сироты, которых с раннего возраста тренируют по программе «Ликорис», превращая их в безжалостных убийц, способных справиться с любой миссией. Такина Иноэ была одним из лучших бойцов, но после нарушения приказа её отстранили от боевых операций, и теперь она выполняет рутинные задания в кафе под прикрытием. Её новая напарница, талантливая и необычная Тисато Нисикиги, совсем не похожа на остальных сотрудников, и именно она перевернёт жизнь Такины.

В ролях
В ролях
Ёсицугу Мацуока
Ёсицугу Мацуока
Мисаки Куно
Ами Косимидзу
Chika Anzai
Ёдзи Уэда
Сион Вакаяма
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.6 IMDb
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Сезоны
Ликорис Рикоил - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 13 эпизодов
 
Ликорис Рикоил - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2025, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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