Синдикат Direct Attack (DA) надёжно охраняет Японию от террористов, сведя количество атак в стране к минимуму. В DA работают девочки-сироты, которых с раннего возраста тренируют по программе «Ликорис», превращая их в безжалостных убийц, способных справиться с любой миссией. Такина Иноэ была одним из лучших бойцов, но после нарушения приказа её отстранили от боевых операций, и теперь она выполняет рутинные задания в кафе под прикрытием. Её новая напарница, талантливая и необычная Тисато Нисикиги, совсем не похожа на остальных сотрудников, и именно она перевернёт жизнь Такины.