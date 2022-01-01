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Кендес Камерон Буре
Кендес Камерон Буре
Candace Cameron Bure
О персоне
Фильмография
Кендес Камерон Буре
Candace Cameron Bure
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Дата рождения
6 апреля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
157 см
Биография Кендес Камерон Буре
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Фильмография Кендес Камерон Буре
Скорей бы Рождество
драма, мелодрама
2020, США
6.0
Путь на Рождество
комедия, мелодрама
2015, Канада
6.0
Засекреченное Рождество
комедия, драма, мелодрама
2014, США
6.0
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