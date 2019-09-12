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Киноафиша Сериалы Земля I

Земля I (2019 - 2019)

The I-Land 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 5 часов 15 минут

О чем сериал

Группа лишенных памяти незнакомцев оказывается в плену на острове, полном опасностей.

Земля I - трейлер первого сезона
Земля I  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Кейт Босуорт
Кейт Босуорт
Натали Мартинес
Натали Мартинес
Кайл Шмид
Кайл Шмид
Сибилла Дин
Мишель Вентимилла
Мишель Вентимилла
Ronald Peet
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.7 IMDb
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Сезоны
Земля I - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 7 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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