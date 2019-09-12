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Земля I
Земля I (2019 - 2019)
The I-Land
18+
приключения
фантастика
детектив
Год выпуска
2019
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
45 минут
Стрим-сервис
Netflix
Продолжительность сериала
5 часов 15 минут
О чем сериал
Группа лишенных памяти незнакомцев оказывается в плену на острове, полном опасностей.
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Земля I
трейлер первого сезона
трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Кейт Босуорт
Натали Мартинес
Кайл Шмид
Сибилла Дин
Мишель Вентимилла
Ronald Peet
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
4.7
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2019,
7 эпизодов
Отзывы о сериале
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