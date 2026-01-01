Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Махито Оба
Mahito Oba
Махито Оба
Махито Оба
Mahito Oba
Дата рождения
4 марта 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Хоккаидо, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Герой фэнтези
Популярные фильмы
9.2
Ван-Пис
(1999)
Фильмография Махито Оба
9.2
Ван-Пис
боевик, приключения, аниме , фэнтези
1999, Япония
