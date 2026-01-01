Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Anthony Simcoe
Anthony Simcoe
Киноафиша
Персоны
Anthony Simcoe
Anthony Simcoe
Anthony Simcoe
Дата рождения
7 июня 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Путешественник, Герой боевиков, Фантастический герой
Популярные фильмы
8.2
Далеко во Вселенной
(1999)
6.2
Остров Ним
(2008)
0.0
Галактическая война
(2004)
Фильмография Anthony Simcoe
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Приключения
Семейный
Фантастика
Год
Все
2008
2004
1999
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актер
3
6.2
Остров Ним
Nim's Island
приключения, семейный, комедия
2008, США
Смотреть трейлер
Галактическая война
боевик, приключения, фантастика
2004, США/Австралия
8.2
Далеко во Вселенной
боевик, приключения, фантастика
1999, Австралия/США
Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов
Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив
«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
Каверин снова в промахе, опера действуют странно, полковники бегают по улицам: что не так с полицией в «Первом отделе 5»
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
«Не коммунисты, а евреи»: режиссера самого скандального советского фильма о войне с позором выгнали из КПСС – его запрещали 20 лет
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667