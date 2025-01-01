Меню
Дана Дилэйни
Награды
Награды и номинации Дана Дилэйни
Dana Delany
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Дана Дилэйни
Золотой глобус 1991
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1989
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
