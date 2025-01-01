Меню
Награды и номинации Дана Дилэйни

Dana Delany
Награды и номинации Дана Дилэйни
Золотой глобус 1991 Золотой глобус 1991
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1990 Золотой глобус 1990
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
