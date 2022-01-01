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Кэтерин Баррелл
Кэтерин Баррелл
Katherine Barrell
О персоне
Фильмография
Кэтерин Баррелл
Katherine Barrell
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Дата рождения
12 февраля 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Торонто, Онтарио, Канада
Рост
174 см
Биография Кэтерин Баррелл
Родилась 12 февраля 1990 года. Торонто, Онтарио, Канада.
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Фильмография Кэтерин Баррелл
Озеро страха: Наследие
ужасы, фантастика, боевик, триллер
2018, ЮАР
4.0
Создатели страхов
ужасы
2015, Великобритания
5.0
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