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Макс Болдри
Макс Болдри
Maxim Baldry
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Макс Болдри
Maxim Baldry
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Дата рождения
5 января 1996
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Редхилл, Англия, Великобритания
Рост
180 см
Биография Макса Болдри
Родился 5 января 1996 года. Редхилл, Англия, Великобритания.
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Фильмография Макса Болдри
Мистер Бин на отдыхе
комедия
2007, Великобритания
7.0
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