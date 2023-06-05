Новый фильм Пола Шредера «Тихий садовник» выйдет в России

Драматический триллер Пола Шредера «Тихий садовник» получит в России цифровой релиз. Прокатная компания «Вольга» выпустит новый фильм от сценариста «Таксиста» и «Бешеного быка», а также режиссера «Холодного расчета» в онлайн-кинотеатры уже 7 июня.

Ведущие роли в ленте сыграли Джоэл Эдгертон («Воин», «Великий Гэтсби»), Сигурни Уивер («Аватар», «Чужой») и Куинтесса Суинделл («Черный Адам», «Эйфория»). В остальной актерский состав вошли звезда седьмой части «Мисси: невыполнима» Эсай Моралес, а также Эдуардо Лозан, Виктория Хилл, Эми Ле и Мэтт Меркьюрио. Шредер также является автором сценария.

В центре сюжета — загадочный и немногословный Нарвел Рот (Эдгертон). На первый взгляд мужчина выглядит обыкновенным дотошным садовником. Вместе с другими служащими он следит за территорией старого поместья и живет по своему личному кодексу. Он выбрал тихую жизнь в надежде искупления за кровавые грехи прошлого. Размеренный уклад Нарвела нарушается, когда богатая вдова-землевладелица Норма Хаверхилл (Уивер) просит его взять на поруки ее своенравную племянницу Майю (Суинделл). Вскоре после этого протагонист ввязывается в опасный любовный треугольник, вследствие чего ему приходится поставить на кон все. Майя впутывается в неприятности. Чтобы вытащить ее из беды, Нарвел решает закрыть глаза на ряд своих правил.

Мировая премьера «Тихого садовника» состоялась в прошлом году в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля.