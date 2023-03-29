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Киноафиша Новости Джоэл Эдгертон раскрывает свои темные секреты в трейлере триллера Пола Шредера «Тихий садовник»

Джоэл Эдгертон раскрывает свои темные секреты в трейлере триллера Пола Шредера «Тихий садовник»

29 марта 2023 10:35
Джоэл Эдгертон раскрывает свои темные секреты в трейлере триллера Пола Шредера «Тихий садовник»

Фильм является заключительной частью трилогии режиссера, в которую также входят «Дневник пастыря» и «Холодный расчет».

Компания Magnolia Pictures представила трейлер триллера «Тихий садовник». Главные роли в фильме сыграли Джоэл Эдгертон («Оби-Ван Кеноби»), Куинтесса Суинделл («Эйфория») и Сигурни Уивер («Аватар: Путь воды»).

Главный герой — блестящий садовник Нарвел Рот (Эдгертон), преданно служащий богатой вдове миссис Хаверхилл (Уивер). Однажды работодательница Рота требует от него взять в ученицы свою вздорную внучатую племянницу Майю (Суинделл). Изначально садовник обращается с новым протеже довольно прохладно, но со временем сближается с девушкой, и между ними возникает тесная дружба. Однако прошлое Рота таит множество темных секретов, которые он старается скрыть от Майи. Когда истина все же выходит наружу, та гармония, над поддержанием которой Нарвел усердно работал, оказывается поставлена под угрозу.

Режиссером и сценаристом картины выступил Пол Шредер. Данная лента является заключительной частью его трилогии, в которую также входят фильмы «Дневник пастыря» (2017) с Итаном Хоуком в главной роли и «Холодный расчет» (2021) с Оскаром Айзеком. Все три картины не связаны между собой сюжетно, но близки друг другу по тематике. Они посвящены одиноким мужчинам, пытающимся совершать правильные поступки в несправедливом мире и побороть демонов своего прошлого. За работу над «Холодным расчетом» Шредер был удостоен номинации на «Оскар» в категории «Лучший сценарий».

Премьера «Тихого садовника» состоится 19 мая.

Фото: Magnolia Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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