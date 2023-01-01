Tomb Raider – это анимационный сериал о приключениях самой известной расхитительницы гробниц Лары Крофт. Похоронив богатого и знаменитого отца, девушка наследует его компанию. Но в офисе она обнаруживает видеокассету с последним обращением родителя к ней. Ричард Крофт признается, что все последние годы он посвятил разгадке тайны гробницы японской королевы Химико. Причем его исследование привело к весьма опасным результатам. Отец просит Лару уничтожить все записи, но она решает сохранить их и продолжить поиски.