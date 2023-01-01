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Киноафиша Сериалы Tomb Raider

Tomb Raider ( - …)

Tomb Raider
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Tomb Raider – это анимационный сериал о приключениях самой известной расхитительницы гробниц Лары Крофт. Похоронив богатого и знаменитого отца, девушка наследует его компанию. Но в офисе она обнаруживает видеокассету с последним обращением родителя к ней. Ричард Крофт признается, что все последние годы он посвятил разгадке тайны гробницы японской королевы Химико. Причем его исследование привело к весьма опасным результатам. Отец просит Лару уничтожить все записи, но она решает сохранить их и продолжить поиски.

В ролях
В ролях
Хейли Этвелл
Хейли Этвелл
Аллен Мальдонадо
Аллен Мальдонадо
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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