Мэделин Стоу
Награды
Награды и номинации Мэделин Стоу
Madeleine Stowe
Награды
Награды и номинации Мэделин Стоу
Золотой глобус 1994
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1993
Special Volpi Cup
Победитель
Special Volpi Cup
Победитель
