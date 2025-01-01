Меню
Бэнкси
Награды
Награды и номинации Бэнкси
Banksy
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 2011
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA 2011
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Номинант
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Номинант
