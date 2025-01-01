Menu
Oleksii Zubkov
Oleksii Zubkov
Kinoafisha
Persons
Oleksii Zubkov
Oleksii Zubkov
Oleksii Zubkov
Date of Birth
27 March 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Aries
Popular Films
9.2
I'll steal your family
(2021)
5.7
Boy mestnogo znacheniya
(2008)
5.4
Lucky
(2013)
Filmography
Golos angela
Romantic
2022, Ukraine
9.2
I'll steal your family
Drama, Romantic
2021, Ukraine
Rodinnі zv'yazki 2
Romantic
2020, Ukraine
Den svyatogo Valentina
Romantic
2020, Ukraine
Zamok na pіsku
Romantic, Drama
2019, Ukraine
Ne zhіnocha pracya
Drama, Detective
2019, Ukraine
Ty moya lyubimaya
Romantic
2018, Ukraine
Koroleva Margo
Romantic
2017, Russia
Pisma iz proshlogo
Drama, Detective
2016, Russia
Zamuzh posle vsekh
Drama, Romantic
2016, Russia
Kogda nastupit rassvet
Drama, Romantic
2014, Russia
Ya vse preodoleyu
Romantic
2014, Russia
5.4
Lucky
Lucky
Romantic
2013, Russia
Bednye rodstvenniki
Romantic
2012, Russia
Divan dlya odinokogo muzhchiny
Drama, Romantic
2012, Russia
4.8
Once There Was a Love
Zhila-byla Lyubov
Drama, Romantic
2012, Russia
Pregnant Grandmother
Romantic
2011, Russia
Kukushka
Romantic
2010, Russia
Kogda my byli schastlivy
Drama
2009, Russia
Pozvoni v moyu dver
Drama
2008, Russia
Chernyj sneg 2
Action, Adventure
2008, Russia
Ya – telohranitel'
Crime
2008, Russia
5.7
Boy mestnogo znacheniya
Boy mestnogo znacheniya
Drama, War
2008, Russia
Vsegda govori «vsegda» 4
Drama, Romantic
2007, Russia
Show more
