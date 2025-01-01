Menu
Oleksii Zubkov
Date of Birth
27 March 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Aries

Popular Films

I'll steal your family 9.2
I'll steal your family (2021)
Boy mestnogo znacheniya 5.7
Boy mestnogo znacheniya (2008)
Lucky 5.4
Lucky (2013)

Filmography

Golos angela
Romantic 2022, Ukraine
I'll steal your family 9.2
Drama, Romantic 2021, Ukraine
Rodinnі zv'yazki 2
Romantic 2020, Ukraine
Den svyatogo Valentina
Romantic 2020, Ukraine
Zamok na pіsku
Romantic, Drama 2019, Ukraine
Ne zhіnocha pracya
Drama, Detective 2019, Ukraine
Ty moya lyubimaya
Romantic 2018, Ukraine
Koroleva Margo
Romantic 2017, Russia
Pisma iz proshlogo
Drama, Detective 2016, Russia
Zamuzh posle vsekh
Drama, Romantic 2016, Russia
Kogda nastupit rassvet
Drama, Romantic 2014, Russia
Ya vse preodoleyu
Romantic 2014, Russia
Lucky 5.4
Romantic 2013, Russia
Bednye rodstvenniki
Romantic 2012, Russia
Divan dlya odinokogo muzhchiny
Drama, Romantic 2012, Russia
Once There Was a Love 4.8
Drama, Romantic 2012, Russia
Pregnant Grandmother
Romantic 2011, Russia
Kukushka
Romantic 2010, Russia
Kogda my byli schastlivy
Drama 2009, Russia
Pozvoni v moyu dver
Drama 2008, Russia
Chernyj sneg 2
Action, Adventure 2008, Russia
Ya – telohranitel'
Crime 2008, Russia
Boy mestnogo znacheniya 5.7
Drama, War 2008, Russia
Vsegda govori «vsegda» 4
Drama, Romantic 2007, Russia
