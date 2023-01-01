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Александр Левин
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Александр Левин

Дата рождения
14 февраля 1960
Возраст
63 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Москва, СССР

Биография Александр Левин

Александр Викторович Левин, российский телепродюсер и сценарист, родился 14 февраля 1960 года в Москве. Он известен своей работой на таких телеканалах, как НТВ, ТВ-6, ТВС и других.

До 1992 года Левин работал на студиях "Союзрекламфильм" и "Центрнаучфильм", где снимал документальные фильмы. После этого, с 1992 по 1999 год, он был генеральным директором кинокомпании Dixi. Под его руководством компания разрабатывала телепроекты для разных каналов, включая "Куклы" на НТВ, "Бесконечное путешествие" на РТР и "Русские горки с Михаилом Таратутой" на НТВ.

В период с апреля 1999 по апрель 2001 года Левин занимал должность главного продюсера на телекомпании НТВ. В это время на канале появились такие передачи, как "Антропология", "Путешествия натуралиста", "О, счастливчик!", "Независимое расследование" и другие.

В июле 2004 года Александр стал заместителем генерального директора и главным продюсером НТВ. А с декабря 2005 года он стал управляющим партнером международного телевизионного холдинга "ТелеАльянс Медиа Холдинг".

Начиная с июля 2013 года Левин стал владельцем израильского телеканала на русском языке.

Популярные фильмы

Стукач 5.2
Стукач (1988)
Телохранители 0.0
Телохранители (2023)
Запасный выход 0.0
Запасный выход (2022)

Фильмография Александр Левин

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 1 Сериалы 5 Актер 6
Телохранители
Телохранители
комедия, криминал 2023, Россия
Запасный выход
Запасный выход
комедия, детектив 2022, Россия
Без памяти
Без памяти
драма, комедия, мелодрама 2022, Россия
Как я стал русским
Как я стал русским
комедия 2015, Россия
Барс и Лялька
Барс и Лялька
детектив 2014, Россия
Стукач 5.3
Стукач Informant
драма 1988, СССР
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