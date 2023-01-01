Александр Левин

Александр Викторович Левин, российский телепродюсер и сценарист, родился 14 февраля 1960 года в Москве. Он известен своей работой на таких телеканалах, как НТВ, ТВ-6, ТВС и других.

До 1992 года Левин работал на студиях "Союзрекламфильм" и "Центрнаучфильм", где снимал документальные фильмы. После этого, с 1992 по 1999 год, он был генеральным директором кинокомпании Dixi. Под его руководством компания разрабатывала телепроекты для разных каналов, включая "Куклы" на НТВ, "Бесконечное путешествие" на РТР и "Русские горки с Михаилом Таратутой" на НТВ.

В период с апреля 1999 по апрель 2001 года Левин занимал должность главного продюсера на телекомпании НТВ. В это время на канале появились такие передачи, как "Антропология", "Путешествия натуралиста", "О, счастливчик!", "Независимое расследование" и другие.

В июле 2004 года Александр стал заместителем генерального директора и главным продюсером НТВ. А с декабря 2005 года он стал управляющим партнером международного телевизионного холдинга "ТелеАльянс Медиа Холдинг".

Начиная с июля 2013 года Левин стал владельцем израильского телеканала на русском языке.