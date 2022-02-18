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Киноафиша Сериалы Запасный выход
Запасный выход (2022 - …) Запасный выход
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Запасный выход» – это комедийный детектив о странном сотрудничестве неудачливого полицейского и двух санитаров морга. Лейтенант Сайкин берется за очередное безнадежное дело и приходит за отчетом судмедэкспертов. Но санитары переворачивают его представление о расследованиях и безошибочно устанавливают личность убийцы, лишь взглянув на труп его жертвы. Выясняется, что один из них – раскаявшийся уголовник на пенсии, а второй – бывший опер. Вместе эти полярные личности способны на настоящие чудеса.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Юлия Галкина
Юлия Галкина
Дмитрий Калистратов
Александр Левин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
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