Сериал «Запасный выход» – это комедийный детектив о странном сотрудничестве неудачливого полицейского и двух санитаров морга. Лейтенант Сайкин берется за очередное безнадежное дело и приходит за отчетом судмедэкспертов. Но санитары переворачивают его представление о расследованиях и безошибочно устанавливают личность убийцы, лишь взглянув на труп его жертвы. Выясняется, что один из них – раскаявшийся уголовник на пенсии, а второй – бывший опер. Вместе эти полярные личности способны на настоящие чудеса.