Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой пёс Руни" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Подошли к концу съемки фильма «Про мою маму и про меня» с Нонной Гришаевой и Александром Олешко

Подошли к концу съемки фильма «Про мою маму и про меня» с Нонной Гришаевой и Александром Олешко

23 мая 2023 14:53
Подошли к концу съемки фильма «Про мою маму и про меня» с Нонной Гришаевой и Александром Олешко

Ностальгический фильм об отношениях матери и дочки.

В Москве подошли к концу съемки семейной ленты «Про мою маму и про меня» о взаимоотношениях матери и ее дочки-подростка. Ведущие роли в картине сыграли Нонна Гришаева, Катя Гонтаренко и Александр Олешко.

Действие разворачивается в СССР в конце 1970 годов. В центре сюжета — школьница по имени Лена (Гонтаренко). У девочки настоящий писательский талант, поэтому в ее сочинениях ярко отражены все ее личные переживания, мечты и надежды. Мама (Гришаева) героин занимается документальным кино, у нее свои амбиции и сложности. Однажды все эти факторы накладываются друг на друга — переходный возраст девочки совпадает с кризисом среднего возраста матери, из-за чего им придется преодолеть ряд сложностей.

Подошли к концу съемки фильма «Про мою маму и про меня» с Нонной Гришаевой и Александром Олешко

В основу картины легла пьеса драматурга Елены Исаевой. Режиссером выступил Дмитрий Губарев («Моя мама — шпион», «Физрук»). Последний очень доволен отснятым материалом:

«Я приступал к съемкам с чувством любви, а заканчиваю с чувствами любви и горечи одновременно. Ведь работа на съемочной площадке окончена, тяжело расставаться с командой. Но в отснятом материале я уверен, хотелось бы, чтобы и на следующих моих проектах был такой же. Скоро грядет ответственный этап — монтаж и запись музыки».

В остальной актерский состав фильма вошли Светлана Антонова, Галина Петрова, Георгий Дронов, Юлия Франц, Матвей Семенов, Елена Аросьева и Алиса Прохорова.

Премьера «Про мою маму и про меня» состоится летом 2024 года.

Фото: «ПрофиСинема»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Игровой ремейк «Русалочки» получил рейтинг критиков на Rotten Tomatoes Игровой ремейк «Русалочки» получил рейтинг критиков на Rotten Tomatoes Читать далее 23 мая 2023
Вышел дублированный трейлер триллера о жуткой секте «Бог — это пуля» Вышел дублированный трейлер триллера о жуткой секте «Бог — это пуля» Читать далее 22 мая 2023
Владимир Яглыч ищет способ умереть с пользой в трейлере комедийного сериала «Ухожу красиво!» Владимир Яглыч ищет способ умереть с пользой в трейлере комедийного сериала «Ухожу красиво!» Читать далее 23 мая 2023
Очаровательный, дивный, но не без изъянов: появились первые отзывы о «Городе астероидов» Очаровательный, дивный, но не без изъянов: появились первые отзывы о «Городе астероидов» Читать далее 24 мая 2023
Эзра Миллер объединяется с Бэтменами и Супергерл в финальном трейлере «Флэша» Эзра Миллер объединяется с Бэтменами и Супергерл в финальном трейлере «Флэша» Читать далее 24 мая 2023
Новый шедевр Мартина Скорсезе: появились первые отзывы об «Убийцах цветочной луны» Новый шедевр Мартина Скорсезе: появились первые отзывы об «Убийцах цветочной луны» Читать далее 22 мая 2023
Мечты должны сбываться: Киноафиша приглашает на показ фильма «Комната чудес» Мечты должны сбываться: Киноафиша приглашает на показ фильма «Комната чудес» Читать далее 24 мая 2023
«Хватит уже обнаженной Лили-Роуз Депп»: появились первые отзывы о сериале «Кумир» «Хватит уже обнаженной Лили-Роуз Депп»: появились первые отзывы о сериале «Кумир» Читать далее 23 мая 2023
Тест: кто из героев мультфильмов Disney это сказал? Тест: кто из героев мультфильмов Disney это сказал? Читать далее 24 мая 2023
Не «Твин Пиксом» единым: 6 новых загадочных сериалов Не «Твин Пиксом» единым: 6 новых загадочных сериалов Читать далее 21 мая 2023
Related video