Подошли к концу съемки фильма «Про мою маму и про меня» с Нонной Гришаевой и Александром Олешко

В Москве подошли к концу съемки семейной ленты «Про мою маму и про меня» о взаимоотношениях матери и ее дочки-подростка. Ведущие роли в картине сыграли Нонна Гришаева, Катя Гонтаренко и Александр Олешко.

Действие разворачивается в СССР в конце 1970 годов. В центре сюжета — школьница по имени Лена (Гонтаренко). У девочки настоящий писательский талант, поэтому в ее сочинениях ярко отражены все ее личные переживания, мечты и надежды. Мама (Гришаева) героин занимается документальным кино, у нее свои амбиции и сложности. Однажды все эти факторы накладываются друг на друга — переходный возраст девочки совпадает с кризисом среднего возраста матери, из-за чего им придется преодолеть ряд сложностей.

В основу картины легла пьеса драматурга Елены Исаевой. Режиссером выступил Дмитрий Губарев («Моя мама — шпион», «Физрук»). Последний очень доволен отснятым материалом:

«Я приступал к съемкам с чувством любви, а заканчиваю с чувствами любви и горечи одновременно. Ведь работа на съемочной площадке окончена, тяжело расставаться с командой. Но в отснятом материале я уверен, хотелось бы, чтобы и на следующих моих проектах был такой же. Скоро грядет ответственный этап — монтаж и запись музыки».

В остальной актерский состав фильма вошли Светлана Антонова, Галина Петрова, Георгий Дронов, Юлия Франц, Матвей Семенов, Елена Аросьева и Алиса Прохорова.

Премьера «Про мою маму и про меня» состоится летом 2024 года.