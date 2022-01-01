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Киноафиша Сериалы Встречная полоса
Встречная полоса (2022 - …) Встречная полоса
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Сериал «Встречная полоса» – это российская мелодрама об аварии, перевернувшей жизнь целой семьи. Игорь Крапивин попадает в ДТП и получает серьезную травму головы. Его увозят в реанимацию. Супруга мужчины Люба не отходит от его постели. Однажды она случайно замечает сообщения, приходящие на телефон мужа. Их пишет некая Ника – молодая любовница Игоря. Теперь Любе придется выбрать: спасти свой брак или поддаться злости? И, главное, продолжать ли заботиться о больном муже, или бросить его в больнице?

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Галина Петрова
Галина Петрова
Артем Осипов
Артем Осипов
Елена Аросьева
Катрин Асси
Катрин Асси
Юлия Сорокина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
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