Сериал «Встречная полоса» – это российская мелодрама об аварии, перевернувшей жизнь целой семьи. Игорь Крапивин попадает в ДТП и получает серьезную травму головы. Его увозят в реанимацию. Супруга мужчины Люба не отходит от его постели. Однажды она случайно замечает сообщения, приходящие на телефон мужа. Их пишет некая Ника – молодая любовница Игоря. Теперь Любе придется выбрать: спасти свой брак или поддаться злости? И, главное, продолжать ли заботиться о больном муже, или бросить его в больнице?