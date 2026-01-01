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Фильмография
Мона Пирзад
Mona Pirzad
Киноафиша
Персоны
Мона Пирзад
Мона Пирзад
Mona Pirzad
Дата рождения
16 января 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Моне Пирзад
Родилась 16 января 1984 года. Тегеран, Иран.
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