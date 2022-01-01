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Мона Пирзад
Мона Пирзад
Mona Pirzad
О персоне
Фильмография
Мона Пирзад
Mona Pirzad
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Дата рождения
16 января 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Моне Пирзад
Родилась 16 января 1984 года. Тегеран, Иран.
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Фильмография Моне Пирзад
Подруги поневоле
комедия, криминал, мелодрама
2019, Германия
5.0
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