Майкл Энглер
Награды
Награды и номинации Майкла Энглера
Michael Engler
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Майкла Энглера
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
