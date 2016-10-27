Сериал «Настоящий гений» – это медицинская драма о самой передовой и необычной клинике во всем мире. Миллиардер из Силиконовой долины вкладывает огромную сумму в не самый прибыльный, зато самый полезный для человечества проект. Он хочет избавить медицинскую сферу от бюрократии, коррупции и бумажных проволочек, чтобы беспрепятственно и бесплатно лечить самые редкие, опасные и необъяснимые заболевания. Его идею поддерживает опытный хирург, имеющий за плечами проблемы из-за своих принципов и человеколюбия.