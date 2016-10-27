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1 постер
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.2
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Киноафиша Сериалы Настоящий гений

Настоящий гений (2016 - 2017)

Pure Genius 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBS
Продолжительность сериала 13 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Настоящий гений» – это медицинская драма о самой передовой и необычной клинике во всем мире. Миллиардер из Силиконовой долины вкладывает огромную сумму в не самый прибыльный, зато самый полезный для человечества проект. Он хочет избавить медицинскую сферу от бюрократии, коррупции и бумажных проволочек, чтобы беспрепятственно и бесплатно лечить самые редкие, опасные и необъяснимые заболевания. Его идею поддерживает опытный хирург, имеющий за плечами проблемы из-за своих принципов и человеколюбия.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Jason Katims
Сара Уотсон
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дермот Малруни
Дермот Малруни Dr. Walter Wallace
Одетт Эннэйбл
Одетт Эннэйбл Dr. Zoe Brockett
Aaron Jennings Dr. Malik Verlaine
Reshma Shetty Dr. Talaikha Channarayapatra
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Настоящий гений - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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