Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марина Руй Барбоза
Marina Ruy Barbosa
Киноафиша
Персоны
Марина Руй Барбоза
Марина Руй Барбоза
Marina Ruy Barbosa
Дата рождения
30 июня 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Цвет глаз
ореховый
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Все песни о любви
(2018)
6.6
Тремембе
(2025)
Фильмография Марина Руй Барбоза
Жанр
Все
Драма
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2025
2018
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
6.6
Тремембе
драма, криминал
2025, Бразилия
6.8
Все песни о любви
Todas as Canções de Amor
мелодрама
2018, Бразилия
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667