Новый фильм Гая Ричи «Переводчик» получил дату выхода в российский прокат

Прокатная компания «Вольга» огласила официальную дату российской премьеры военного боевика Гая Ричи «Переводчик», главную роль в котором сыграл Джейк Джилленхол. Картина появится в отечественных кинотеатрах 18 мая. Также доступен дублированный трейлер.

Главный герой — сержант Джон Кинли (Джилленхол). Во время службы в Афганистане он попадет в серьезную засаду, в результате которой весь его отряд погибает. Ему чудом удается выжить благодаря местному переводчику Ахмеду (Дар Салим). Последний на себе вытаскивает раненного солдата. Вернувшись на родину и придя в себя, Кинли узнает, что его спасителю не разрешили въезд в США. Поскольку переводчик помог сержанту, он поставил под удар своих близких, в результате чего сам оказался на прицеле талибов. Чувствуя вину, протагонист решает в одиночку вывезти товарища и его семью из зоны боевых действий, но сделать это теперь особенно сложно, потому что за ним охотится целая армия террористов.

В остальной актерский состав картины вошли Энтони Старр, Александр Людвиг, Бобби Шофилд, Джейсон Вонг и Фахим Фазли. Ричи написал сценарий вместе Айваном Эткинсоном и Марном Дэвисом, с которыми ранее работал над «Джентльменами» и «Гневом человеческим» — обе ленты в РФ также прокатывала «Вольга». Суммарно они заработали в России более 2,1 млрд рублей.

Цифровым дистрибьютором фильма в России и СНГ выступает «Кинопоиск».