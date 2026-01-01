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Маки Сакаи
Maki Sakai
Киноафиша
Персоны
Маки Сакаи
Маки Сакаи
Maki Sakai
Дата рождения
17 мая 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Рост
160 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Жена Гэгэгэ
(2010)
6.9
Объединенная Красная армия
(2007)
6.4
Последний шанс
(2023)
Фильмография Маки Сакаи
6.4
Последний шанс
Haru ni Chiru
драма, спорт
2023, Япония
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Жена Гэгэгэ
Gegege no nyôbô
драма
2010, Япония
6.9
Объединенная Красная армия
Jitsuroku rengô sekigun: Asama sansô e no michi
драма
2007, Япония
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