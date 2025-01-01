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Последний шанс

Haru ni Chiru 18+
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О фильме

Спустя сорок лет жизни в Америке Дзинъити наконец возвращается на родину в Японию. Там в одном из баров он случайно сталкивается с Сёго — молодым боксером, чья карьера пошла на спад после несправедливого поражения, которое разбило ему сердце. Этот случай удивительным образом перекликается с личной трагедией самого Дзинъити: несправедливость также стоила ему карьеры. Вместе они решают объединить свои силы и принять участие в чемпионате мира, где смогут доказать свою истинную мощь и добиться желаемых высот честным путем.

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2023
Другие названия
Haru ni Chiru, One Last Bloom, 最後一擊, 春に散る
Режиссер
Takahisa Zeze
В ролях
Коити Сато
Рюсэй Ёкохама
Канна Хасимото
Канна Хасимото
Рёта Бандо
Шиничиро Мацуура
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Последний шанс
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