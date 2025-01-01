Спустя сорок лет жизни в Америке Дзинъити наконец возвращается на родину в Японию. Там в одном из баров он случайно сталкивается с Сёго — молодым боксером, чья карьера пошла на спад после несправедливого поражения, которое разбило ему сердце. Этот случай удивительным образом перекликается с личной трагедией самого Дзинъити: несправедливость также стоила ему карьеры. Вместе они решают объединить свои силы и принять участие в чемпионате мира, где смогут доказать свою истинную мощь и добиться желаемых высот честным путем.