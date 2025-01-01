Меню
Келли Кларксон
Награды
Награды и номинации Келли Кларксон
Kelly Clarkson
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Келли Кларксон
Золотая малина 2004
Худшая женская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший ведущий
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший ведущий
Номинант
