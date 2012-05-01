Летом 1939 года советская ученица старших классов Катя влюбилась в молодого немецкого инженера Александра, который ответил ей взаимностью, но был вынужден срочно уехать из СССР, даже не успев попрощаться. Потом началась Великая Отечественная война. И кто бы мог подумать, что Катя и ее возлюбленный встретятся на поле боя. Да еще и при крайне непростых обстоятельствах. В 1943 году немцы заминировали гидроэлектростанцию в Днепропетровске. На разминирование была отправлена русская группа снайперов, которой руководила Катя. У электростанции ее отряд столкнулся с отрядом неприятеля, во главе которого, по иронии судьбы, стоял Александр…