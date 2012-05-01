Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Снайперы: Любовь под прицелом
1 постер
Киноафиша Сериалы Снайперы: Любовь под прицелом

Снайперы: Любовь под прицелом (2012 - 2012)

Snaypery. Lyubov pod pritselom 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Телеканал Інтер
Продолжительность сериала 6 часов 32 минуты

О чем сериал

Летом 1939 года советская ученица старших классов Катя влюбилась в молодого немецкого инженера Александра, который ответил ей взаимностью, но был вынужден срочно уехать из СССР, даже не успев попрощаться. Потом началась Великая Отечественная война. И кто бы мог подумать, что Катя и ее возлюбленный встретятся на поле боя. Да еще и при крайне непростых обстоятельствах. В 1943 году немцы заминировали гидроэлектростанцию в Днепропетровске. На разминирование была отправлена русская группа снайперов, которой руководила Катя. У электростанции ее отряд столкнулся с отрядом неприятеля, во главе которого, по иронии судьбы, стоял Александр… 

В ролях
В ролях
Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Вольфганг Черни
Вольфганг Черни
Александр Устюгов
Александр Устюгов
Борис Плотников
Борис Плотников
Дмитрий Быковский-Ромашов
Дмитрий Быковский-Ромашов
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Сериалы про снайперов: список лучших Сериалы про снайперов: список лучших
Сериалы про запретную любовь: список лучших Сериалы про запретную любовь: список лучших

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Снайперы: Любовь под прицелом - Сезон 1 Сезон 1
2012, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Новая «Фантастическая четверка» покорила первых зрителей: Marvel вернулись с фильмом, похожим на «Интерстеллар»
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
В «Свинке Пеппе» есть только один человек – как так вышло? Фанаты обсуждают жуткую теорию о мультике
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше