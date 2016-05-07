«Западня»: Рецензия Киноафиши

Бандитский Ереван

Сюжет «Западни» предпочитает не тратить зрительское время понапрасну и резко бросает нас на растерзание огромному количеству сюжетных перипетий и персонажей. Бывшего боксёра, который отошёл от спортивного насилия и полюбил рисовать цветы, обвиняют в преступлении (но мы-то знаем, что он защищал свою честь!) и сажают в тюрьму. Знакомая история? Но дело не в ней. Как только наивная аудитория начинает выстраивать с брутальным супергероем доверительные отношения, ей дают понять, что фильм, в общем-то, и не об этом персонаже вообще.

Кадр из фильма «Западня»

«Западня» - киноверсия культового армянского сериала про бандитов, то есть этот фильм более чем наполовину наполнен суровыми преступными мордами, перевозящими абстрактные товары, делящими абстрактную территорию и разъяснющими за некий континуальный базар. Двумерные образы 90-ых в пространстве фильма, судя по всему, гораздо более вечные и непреложные, чем в ностальгической памяти среднестатистического молодого москвича. Правда, бессчётный ряд повязанных в преступной сети Еревана давно отказался от малиновых пиджаков и огромных мобил во имя «Арарата» из гигантских бокалов, ароматных сигар и пошло-роскошных арт-декоров. Почему всё это?

А потому что это кино нахваталось классических стереотипов американского криминального кино от «Крёстного отца» через «Лицо со шрамом» до «Славных парней». Нельзя сказать, что такие амбиции это откровенно плохо – скорее это забавно. Даже очень забавно. Фишка в том, что первые двадцать минут этому фильму довольно успешно удаётся выдерживать серьёзную мину и интриговать. Но потихонечку осознаются и топорная, слепо уверенная в своей «тонкости» подача сюжета, и неумение связать кучу персонажей воедино, и вот уже весь напыщенный тон фильма превращает битву двух мафиозных кланов в развлекательное ироническое зрелище категории Б. А ещё в этом фильме очень смешная музыка – она расставляет громкие струнные акценты на каждую мало-мальски важную реплику персонажа.

Сравнение с «Крёстным отцом» неслучайно в самую первую очередь. В общем-то «Западню» можно было бы обвинить в плагиате, если б этот фильм сам случайно не воспринимался как пародия. Подумайте: здесь есть сцены взрыва на кладбище, свадьбы сына лидера клана, даже слёзного прошения о мести и протекции у местечковой версии Вито Корлеоне!

Но то, что реально портит «Западню» - это невыносимые 90-нические стереотипы в речи героев, которые свободно вливаются в канву картины, нередко отравляя или делая откровенно дурацким то, что происходит на экране своими распальцованными субтитрами. Причём это не пошлые переводческие издержки – в национальной речи персонажей скользят слова-заимствования типа «фуфлыжник» или «малява». Герои (антигерои?) фильма постоянно предъявляют и обосновывают, занимаются рэкетом и всякими другими непотребствами в духе «Бандитского Петербурга» или «Бригады». Или любого криминального сериала на НТВ или ДТВ. Только бюджет побольше.

Кадр из фильма «Западня»

По сути, расставив на шахматной доске кучу персонажей, создатели «Западни» не могут связать их между собой так, чтобы получилась осмысленная история. Да и сюжетные коллизии, (иногда даже вполне занятные) никак, выражаясь языком персонажей, не могут обосновать, предъявив. И повторюсь, этот фильм слишком сильно воспринимает себя всерьёз. Из-за чего двухчасовой хронометраж, в котором создаётся не столько разветвлённый нарратив, сколько пафосные зарисовки из бандитской жизни, под конец превращается в зрелище достаточно скомканное и утомительное.

Митя Тюлин

В российском прокате с 5 мая 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Западня»